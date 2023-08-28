Ташуев: «Краснодар» заслуженно лидирует в чемпионате

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «Краснодар» является командой, обладающей серьёзным потенциалом, который должен был реализован уже давно.

«Поэтому сегодня они в лидерах чемпионата. Состав хороший, правильный тренер, который нашел правильную систему игры: сочетание атакующего стиля с прагматизмом», - заявил Ташуев в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

В ближайшем туре «быки» сыграют против московского «Спартака».