В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Бейлу

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об информации, что столичный клуб заинтересован в услугах защитника самарских «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

Ранее об интересе ЦСКА к нидерландскому футболисту сообщил комментатор Константин Генич в эфире шоу «Коммент.Лайв» на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Костя следом же в эфире эту информацию и опроверг. Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали», - приводит слова Брейдо Sport24.

Контракт 28-летнего футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года.