Орлов раскритиковал Нагучева, который игнорировал Дзюбу во время эфира

Российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал своего коллегу Романа Нагучева, который во время матча шестого тура РПЛ «Сочи» - «Локомотив» на протяжении 30 минут игнорировал нападающего московского клуба Артёма Дзюбу.

Орлов считает этот протест непрофессиональным, и если у Нагучева будет собственный телевизионный клуб, то пусть там использует своё положение. К тому же он считает, что зрители не имеют никакого отношения к этому.

«Если ты хочешь — после футбола, но во время репортажа главное — игра. Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать», — заявил Орлов во время эфира на ютуб-канале «Такой футбол».