В «Марселе» рассказали о возможном переходе Изидора

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта высказался об информации, что нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор покинул расположение столичного клуба, чтобы присоединиться к французской команде на правах аренды.

«Марсель» арендует Изидора с правом выкупа? Это неправда», - приводит слова Рибалты «Чемпионат».

Изидор до прихода в «Локомотив» летом прошлого года выступал за «Монако» на протяжении трех лет.

Контракт 23-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.