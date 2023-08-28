Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кайо рассказал о состоянии игрока

28 Августа 2023 • 21:24 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Агент защитника «Краснодара» Кайо Панталео Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента, который получил травму на 62-й минуте матча шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (0:0), после чего был вынужден покинуть поле. 

«С Кайо сейчас все в порядке. Надеемся, что совсем скоро он вернется на поле», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

В следующем туре «Краснодар» сыграет против московского «Спартака». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нето Хеновес Кайо Панталеао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
21:38 · Кубок России
​Пари НН – Краснодар: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:37 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что не закончили летнюю трансферную кампанию
21:32 · Россия. Премьер-лига
В «Марселе» рассказали о возможном переходе Изидора
21:29 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал причину поражения «Урала» от «Зенита»
21:26 · Кубок России
​Факел – Оренбург: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо рассказал о состоянии игрока
21:16 · Кубок России
Булыкин уверен, что в кубковой игре «Спартака» и «Динамо» будет много голов
21:12 · Кубок России
​Рубин - Урал: прогноз на матч Кубка России – 29 августа 2023
21:10 · Россия. Премьер-лига
Леонид Слуцкий - о своём деле в комитете по этике РФС: «Думаю, лет на 5 посадят меня, с конфискацией имущества»
21:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» с «Торпедо» разошлись миром
21:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Бейла ответил на слухи о переходе игрока в ЦСКА
21:02 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ 1
20:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Бейл может продолжить карьеру в ЦСКА слухи
20:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» вышел из кризиса
20:23 · Кубок России
Кубковый матч между «Сочи» и ЦСКА состоится на «Фиште»
Все новости
Рекомендуем