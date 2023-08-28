Агент Кайо рассказал о состоянии игрока

Агент защитника «Краснодара» Кайо Панталео Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента, который получил травму на 62-й минуте матча шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (0:0), после чего был вынужден покинуть поле.

«С Кайо сейчас все в порядке. Надеемся, что совсем скоро он вернется на поле», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В следующем туре «Краснодар» сыграет против московского «Спартака».