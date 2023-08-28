Леонид Слуцкий - о своём деле в комитете по этике РФС: «Думаю, лет на 5 посадят меня, с конфискацией имущества»

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о том, что в скором времени комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит его резкие высказывания в адрес 19-летнего журналиста издания «РБ Спорт» Виталия Бородина.

«Мне никто не звонил. Я не знаю, куда я должен выйти и как мне об этом сообщат. Думаю, лет на пять посадят, скорее всего, с конфискацией имущества», - заявил Слуцкий в эфире шоу «Коммент.Лайв» на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Слуцкий на данный момент не имеет прямого отношения к футболу.