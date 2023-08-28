Агент Бейла ответил на слухи о переходе игрока в ЦСКА

Представитель правого защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла Штайнер Дитц прокомментировал недавнюю новость об интересе московского ЦСКА к его клиенту.

«Об интересе со стороны ЦСКА к Гленну мы знаем, но это всё пока на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», - цитирует Дитца Sport24.

Напомним, ранее о том, что нидерландский легионер может перебраться в столицу сообщил известный российский комментатор Константин Генич.

В свои 28 лет Бейл связан контрактом с самарскими «Крыльями Советов» до лета 2025 года.