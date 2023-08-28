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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

28 Августа 2023 • 21:02 Комментировать (1)

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги после вопроса о том, нравится ли ему музыка, которая звучит в раздевалке столичного клуба.

«Музыка мне нравится. Тика (прим. - Тикнизян) забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, также стоит отметить, что на его счету нет ни одной жёлтой карточки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Наир Тикнизян
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Августа 2023 в 21:24
ара.. пащему так скажишь? А-ха-ха-ха! )))
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