Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги после вопроса о том, нравится ли ему музыка, которая звучит в раздевалке столичного клуба.

«Музыка мне нравится. Тика (прим. - Тикнизян) забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, также стоит отметить, что на его счету нет ни одной жёлтой карточки.