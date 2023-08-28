Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в московском ЦСКА, об этом в эфире шоу «Коммент.Лайв» на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал комментатор Константин Генич.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что в ЦСКА переходит еще один игрок из РПЛ. Гленн Бейл может перейти в ЦСКА», - заявил Генич.

Контракт 28-летнего футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Бейл принял участие в пяти играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.