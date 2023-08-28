Петржела: «Зенит» вышел из кризиса

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петрежела высказался о последних результатах питерского клуба.

Специалист отметил, что команда с берегов Невы вышла из кризиса, и у него не было сомнений, что это произойдёт, к тому же очень важным стало возвращение Вендела, так как он стал лидером и приносит положительный результат.

«Уверен, что с такой игрой «Зенит» выиграет очередной сезон РПЛ. У них нет конкурентов на данный момент», - приводит слова Петржелы «Чемпионат».

«Зенит» после шести туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.