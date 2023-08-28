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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Зенит» вышел из кризиса

28 Августа 2023 • 20:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петрежела высказался о последних результатах питерского клуба.

Специалист отметил, что команда с берегов Невы вышла из кризиса, и у него не было сомнений, что это произойдёт, к тому же очень важным стало возвращение Вендела, так как он стал лидером и приносит положительный результат.

«Уверен, что с такой игрой «Зенит» выиграет очередной сезон РПЛ. У них нет конкурентов на данный момент», - приводит слова Петржелы «Чемпионат».

«Зенит» после шести туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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