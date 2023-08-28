​Богосавац: «Грозный как Дубай»

Футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац впечатлён городом Грозный. По словам защитника, Грозный очень похож на Дубай, который находится в ОАЭ.

«Грозный реально как Дубай! Когда отправлял друзьям фотки, они спрашивали: «Мирослав, ты что, в Дубае? Как Криштиану?» Отвечал: «Нет, брат, я в Грозном!» Они даже не понимали, что я в Чечне, ха-ха!» - сказал Богосавац, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

За «Ахмат» Богосавац выступает с февраля 2020 года. С тех пор серб провёл 100 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 результативных передач на партнёров.

В шести стартовых турах Премьер-лиги «Ахмат» смог раздобыть семь зачётных баллов. Ближайший матч команда Мирослава Ромащенко проведёт 30 августа – против «Крыльев Советов» в Кубке России.