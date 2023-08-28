Нагучев ответил на угрозы со стороны друга Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил на угрозы друга нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы - Максима Лопарева.

Нагучев отметил, что не станет отвечать на слова Лопарева, так как это ниже его достоинства, и он воспитан по-другому.

«Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», — приводит слова Нагучева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время матча «Сочи» - «Локомотив» комментатор в знак протеста не произносил фамилию форварда, а в ответ на это друг Дзюбы в социальной сети написал следующее: «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев».