Ароян назвал лигу, в которой Сперцян не сможет заиграть

Бывший армянский защитник «Урала» Вараздат Ароян назвал топ-чемпионат Европы, в котором лидер атаки «Краснодара» Эдуард Сперцян точно не сможет заиграть в свои 23 года. Это Английская премьер-лига.

«Я уверен, что он на сто процентов готов в тот же «Аякс» - он сейчас соответствует уровню клуба. Он готов и к таким лигам, как Ла Лига или Серия А. Но в АПЛ немного иной футбол, однако в любой другой топ-лиге он бы заиграл», - делится Ароян для Metaratings.

В текущем сезоне у армянского игрока «Краснодара» уже три забитых гола и два ассиста в рамках семи официальных матчей.