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«Марсель» сможет выкупить Изидора у «Локомотива» - раскрыты условия эксклюзив

28 Августа 2023 • 20:10 Комментировать

В ближайшее время «Марсель» должен объявить о подписании нападающего Вильсона Изидора. Провансальцы арендуют 23-летнего игрока у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если «Марсель» реализует опцию выкупа Изидора, то сумма сделки составит 6 миллионов евро плюс бонусы.

В «Локомотив» Изидор перебирался в январе 2022 года. С тех пор форвард провёл за «железнодорожников» 42 матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 августа – против «Ростова» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
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