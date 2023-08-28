В ближайшее время «Марсель» должен объявить о подписании нападающего Вильсона Изидора. Провансальцы арендуют 23-летнего игрока у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», если «Марсель» реализует опцию выкупа Изидора, то сумма сделки составит 6 миллионов евро плюс бонусы.

В «Локомотив» Изидор перебирался в январе 2022 года. С тех пор форвард провёл за «железнодорожников» 42 матча, в которых записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 августа – против «Ростова» в Кубке России.