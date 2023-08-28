«Алания» может снять задачу выхода в РПЛ – известна причина

Владикавказская «Алания» может снять задачу выхода в Российскую премьер-лигу по итогу текущего сезона.

Всё дело в медленно строящемся новом стадионе владикавказцев. Как сообщает Metaratings, на недавнем собрании игрокам клуба объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе. А арена и ранее возводилась довольно медленными темпами. И если в скором времени её возведению не помогут федеральные деньги, то клуб может снять задачу выхода в РПЛ – без поддержки от федеральных властей стадион к лету просто не успеют достроить.

Напомним, что сейчас «Алания» вынуждена играть в столице соседней Чеченской республики – городе Грозном.

К слову, именно «Алания» сейчас является лидером Мелбет-Первой лиги. У республиканского клуба в активе 16 набранных очков после семи туров, пять побед, одна ничья и одно поражение. Возглавляет клуб ещё с прошлого сезона Олег Василенко.