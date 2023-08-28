Карраскаль: Я никогда не был в клубах, я семейный человек

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об информации, что он является частым гостем ночных московских клубов.

Колумбиец отметил, что слухи о том, что он любит посещать ночные клубы и имеет проблемы с режимом, не соответствуют действительности.

«Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек», - приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 27 августа, «Динамо» объявило о подписании контракта с игроком сборной Колумбии на четыре ближайших сезона с возможностью пролонгации ещё на один год.