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Семшов полагает, что у Промеса есть проблемы с психологией

28 Августа 2023 • 19:59 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Семшов полагает, что у форварда «Спартака» Квинси Промеса на данный момент есть психологические проблемы. И только исправив их он сможет стать участником бомбардирской гонки текущего сезона РПЛ.

«Квинси сейчас не так ярко играет в больших матчах, но, если в этом он прибавит - сможет конкурировать с Кассьеррой. У него всё для этого есть, но психологически Промес сейчас не совсем готов, поэтому не может забивать в больших играх», - делится Семшов с Metaratings.

На данный момент у лидера атаки «Спартака» три гола и четыре ассиста в восьми прошедших матчах нового сезона.

Лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ на данный момент является зенитовец Матео Кассьерра - у него шесть мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Семшов Квинси Промес
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