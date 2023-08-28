Семшов полагает, что у Промеса есть проблемы с психологией

Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Семшов полагает, что у форварда «Спартака» Квинси Промеса на данный момент есть психологические проблемы. И только исправив их он сможет стать участником бомбардирской гонки текущего сезона РПЛ.

«Квинси сейчас не так ярко играет в больших матчах, но, если в этом он прибавит - сможет конкурировать с Кассьеррой. У него всё для этого есть, но психологически Промес сейчас не совсем готов, поэтому не может забивать в больших играх», - делится Семшов с Metaratings.

На данный момент у лидера атаки «Спартака» три гола и четыре ассиста в восьми прошедших матчах нового сезона.

Лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ на данный момент является зенитовец Матео Кассьерра - у него шесть мячей.