Галактионов - лучший тренер в истории «Локомотива» по проценту побед

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прямо сейчас является лучшим тренером в истории своего клуба по проценту одержанных побед в рамках чемпионатов России.

Как сообщает Opta Sports, «Локо» выиграл при молодом тренере 63% встреч в рамках национального первенства. Также Галактионов является лучшим по среднему количеству набранных очков за игру чемпионата России – 2,2 очка.

Напомним, что Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года и провёл со своей командой ударную весну в сезоне минувшем. Его команда поднялась с 14 места на восьмое.

В текущем сезоне «Локо» идёт на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав девять баллов после шести туров.