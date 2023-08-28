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Источник: Изидор покинул расположение «Локомотива»

28 Августа 2023 • 19:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор покинул расположение своего клуба.

Теперь, по данным «Матч ТВ», игрок готовится к вылету во Францию. В родной стране он пройдёт все медицинские формальности для того, чтобы присоединиться к новому клубу – «Марселю». Пока – в рамках арендного соглашения, но оно будет включать право выкупа игрока.

Напомним, что действующий контракт француза с «Локо» рассчитан ещё на три года – до лета 2026 года. В текущем сезоне у нападающего в активе два гола и один голевой пас в рамках шести проведённых встреч в РПЛ и Кубке России.

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Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2023
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