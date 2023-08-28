Умяров озвучил причину последних неудач «Спартака»

Один из игроков центра поля московского «Спартака» Наиль Умяров объяснил причину последних неудач «красно-белых». Напомним, что команда Гильермо Абаскаля не побеждает в рамках чемпионата России уже три тура подряд.

«Одна из основных причин — ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам», - рассказал Умяров пресс-службе «Спартака».

Напомним, что на данный момент у столичного клуба седьмое место в турнирной таблице и 10 набранных очков. Отставание от первой строчки – четыре балла.

«Наш тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Надо стараться быть надёжнее во всех линиях», - добавляет Умяров.

В седьмом туре РПЛ «Спартак» сыграет с лидером РПЛ на выезде – «Краснодаром».