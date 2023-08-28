Названа самая результативная команда РПЛ в 2023 году

Аналитики Opta Sports назвали самую результативную команду Российской премьер-лиги в 2023 календарном году. Ей с небольшим отрывом стал московский «Локомотив» - у «железнодорожников» 44 забитых гола в рамках чемпионата страны.

Немного отстал питерский «Зенит» - 41 гол, 40 голов – «Краснодара». 39 – у московского ЦСКА, 33 – у грозненского «Ахмата».

Напомним, ранее статистика признала «Локомотив» командой с лучшим числом набранных очков в 2023 календарном году.

В минувшее воскресенье «Локо» прервал серию без побед и обыграл на выезде «Сочи» - 1:0. На данный момент команда Михаила Галактионова с девятью очками замыкает первую восьмёрку.