Панков: Джанаев стал игроком «Балтики»

Опытный российский голкипер Сослан Джанаев обрёл новый клуб из Российской премьер-лиги.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, вратарь продолжит карьеру в калининградской «Балтике». Новый клуб Джанаев обрёл, будучи свободным агентом, так как этим летом он покинул другой клуб РПЛ – «Сочи».

За сочинцев 36-летний вратарь выступал на протяжении последних четырёх лет карьеры. До этого был известен как голкипер московского «Спартака», «Рубина», «Ростова».

Напомним, что после шести туров РПЛ «Балтика» идёт в зоне вылета - на 15-м месте. У новичка Премьер-лиги всего лишь три набранных очка, одна победа, пять поражений.