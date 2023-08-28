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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панков: Джанаев стал игроком «Балтики»

28 Августа 2023 • 18:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Опытный российский голкипер Сослан Джанаев обрёл новый клуб из Российской премьер-лиги.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, вратарь продолжит карьеру в калининградской «Балтике». Новый клуб Джанаев обрёл, будучи свободным агентом, так как этим летом он покинул другой клуб РПЛ – «Сочи».

За сочинцев 36-летний вратарь выступал на протяжении последних четырёх лет карьеры. До этого был известен как голкипер московского «Спартака», «Рубина», «Ростова».

Напомним, что после шести туров РПЛ «Балтика» идёт в зоне вылета - на 15-м месте. У новичка Премьер-лиги всего лишь три набранных очка, одна победа, пять поражений.

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Балтика Сослан Джанаев трансферы футбола - лето 2023
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