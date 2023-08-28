Глава пресс-службы московского «Динамо» Дмитрий Симонов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о креативных представлениях новичков «бело-голубых» Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

«Мы стараемся креативно презентовать каждого нового футболиста. Так было прошлым летом, так происходит и этим летом с Луисом Чавесом и Хорхе Карраскалем. Презентации тоже являются частью креативного подхода к представлению новичков – здесь, впрочем, многое зависит от тренировочного графика и календаря команды. В случае с Чавесом роликов получилось больше, чем обычно, потому что мы долго готовились к трансферу и долго его ждали. С Карраскалем все происходило в гораздо более сжатые сроки, но, на наш взгляд, его креативное представление также было на высоком уровне.

Наш клуб старается привлекать аудиторию, в том числе и через яркое представление новичков. Всегда рады, если наш контент «заходит» аудитории», - сообщили в пресс-службе «Динамо».

Напомним, в прошлом туре Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде поделило очки с «Рубином» (2:2).