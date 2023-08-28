Турецкий топ-клуб сделает «Зениту» предложение по Венделу

Турецкий топ-клуб «Фенербахче» сделает «Зениту» предложение по аренде бразильского полузащитника Маркуса Вендела, сообщает турецкий источник Fotomac. По его информации, предложение турки отправят питерцам на этой неделе, оно будет включать в себя арендное соглашение с правом будущего выкупа футболиста.

Напомним, что несмотря на все слухи Вендел до сих пор является игроком «Зенита». Более недели назад в дерби против московского «Спартака» (3:1) бразилец стал главным героем матча, оформив в ворота «красно-белых» дубль.

«Фенербахче» после трёх прошедших туров чемпионата Турции возглавляет турнирную таблицу с шестью баллами, притом имеет игру в запасе.