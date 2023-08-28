26-летний хавбек Аяз Гулиев официально стал игроком азербайджанского клуба «Сабах», сообщает пресс-служба его новой команды. Он перешёл в новую команду из подмосковных «Химок», трансфер обошёлся, судя по данным портала Transfermarkt, в 400 тыс. евро.

Гулиев подписал с «Сабахом» контракт на три ближайших сезона. В сезоне прошлом воспитанник московского «Спартака» выступал за «Химки», ранее в России являлся игроком таких клубов как «Ростов» и тульский «Арсенал», а также защищал цвета родного клуба.

Кстати, возглавляет «Сабах» хорошо знакомый российскому болельщику специалист Мурад Мусаев. Ранее он работал с «Краснодаром».