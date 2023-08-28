​Умяров: «У меня в ноге шуруп, бояться нечего»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в октябре прошлого года получил перелом и пропустил всю оставшуюся часть сезона 2022/2023. Футболист ответил на вопрос, боялся на ли он стыков в первое время после возвращения в строй.

«Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек», - сказал Умяров, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 29 августа, - против «Динамо» на своём поле в третьем туре группового этапа Кубка России.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.