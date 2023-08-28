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​Друг Дзюбы угрожает комментатору «Матч ТВ» Нагучеву

28 Августа 2023 • 18:33 Комментировать (1)

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев полчаса не называл фамилию Артёма Дзюбы по ходу трансляции матча «Сочи» - «Локомотив». Своеобразная акция Нагучева была связана в том числе с оскорбительной фразой Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского, которую он произнёс на опубликованном в социальных сетях видео.

Друг Дзюбы Максим Лопарев, который, судя по публикациям в социальных сетях, часто проводит время в компании футболиста, отреагировал на решение Нагучева.

«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», - написал Лопарев в социальных сетях, угрожая комментатору.

Ранее Роман Нагучев прокомментировал своё решение не называть фамилию Артёма Дзюбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Роман Нагучев
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Августа 2023 в 19:00
ай это тот самый каторый часта фстричаеца с дуней кулаковай? А-ха-ха-ха! )))
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