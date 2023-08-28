​Друг Дзюбы угрожает комментатору «Матч ТВ» Нагучеву

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев полчаса не называл фамилию Артёма Дзюбы по ходу трансляции матча «Сочи» - «Локомотив». Своеобразная акция Нагучева была связана в том числе с оскорбительной фразой Дзюбы в адрес комментатора Михаила Моссаковского, которую он произнёс на опубликованном в социальных сетях видео.

Друг Дзюбы Максим Лопарев, который, судя по публикациям в социальных сетях, часто проводит время в компании футболиста, отреагировал на решение Нагучева.

«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», - написал Лопарев в социальных сетях, угрожая комментатору.

Ранее Роман Нагучев прокомментировал своё решение не называть фамилию Артёма Дзюбы.