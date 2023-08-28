Балахнин: «Летние новички не усилили «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин после шести прошедших туров РПЛ-2023/24 оценил летних новичков дончан и их влияние на результаты команды.

«Они просто плохо готовы к сезону. Была неважная трансферная политика, стало даже еще хуже. Тот состав «передернули», а этот не стал играть. Вернувшийся Ионов себя не показывает, игрок из Ирана тоже – никто из них пока не впечатляет», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

В минувшем туре «Ростов» проиграл не самому сильному сопернику на выезде – нижегородскому «Пари НН» (0:1) и теперь идёт на 10-м месте в турнирной таблице с семью баллами.