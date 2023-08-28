«Локомотив» - лучший в РПЛ в 2023 году по очкам, несмотря на неудачный старт сезона

Московский «Локомотив» на пару с питерским «Зенитом» являются лучшими командами РПЛ по набранным очкам в 2023 календарном году. И это несмотря на не самый удачный старт сезона в исполнении «железнодорожников», сообщает Opta Sports.

Так, за календарный год на данный момент команда Михаила Галактионова набрала 41 балл. Столько же у действующего чемпиона страны – «Зенита». 39 – у ЦСКА, 37 – у «Краснодара», значительно меньше, 31 – у грозненского «Ахмата». Московских «Спартака» и «Динамо» нет даже в первой пятёрке.

Напомним, что «Локомотив» в воскресенье вечером обыграл на выезде «Сочи» (1:0) и замкнул по итогам шестого тура первую восьмёрку с девятью очками.

Как «Локомотив» обыграл «Сочи» - видео