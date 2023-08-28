Пименов назвал условия, при которых в «Спартаке» задумаются над увольнением Абаскаля

Бывший российский форвард «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов считает, что для того, чтобы руководство московского «Спартака» должно было задуматься над увольнением Гильермо Абаскаля, команде надо потерпеть ещё два-три поражения в следующих матчах.

«Абаскаль конкретно задёргался, видно, что нервничает. Непонятно, почему его так штормит: не решён вопрос с вратарями, Тео Бонгонда остаётся в запасе…», - цитирует Пименова RT.

Напомним, что «Спартак» не может победить уже в трёх турах РПЛ подряд.

«Потерпят ещё пару поражений - его позиции могут пошатнуться. Были выделены солидные финансы, а результата нет», - добавляет Пименов.