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Пименов назвал условия, при которых в «Спартаке» задумаются над увольнением Абаскаля

28 Августа 2023 • 17:46 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Бывший российский форвард «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов считает, что для того, чтобы руководство московского «Спартака» должно было задуматься над увольнением Гильермо Абаскаля, команде надо потерпеть ещё два-три поражения в следующих матчах.

«Абаскаль конкретно задёргался, видно, что нервничает. Непонятно, почему его так штормит: не решён вопрос с вратарями, Тео Бонгонда остаётся в запасе…», - цитирует Пименова RT.

Напомним, что «Спартак» не может победить уже в трёх турах РПЛ подряд.

«Потерпят ещё пару поражений - его позиции могут пошатнуться. Были выделены солидные финансы, а результата нет», - добавляет Пименов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Пименов Гильермо Абаскаль
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