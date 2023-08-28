​Личка рассказал, сколько пива может выпить футболист после матча

Рулевой «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, позволяет ли он игрокам пить пиво после игр.

«Лучше выпить 1-2 бутылки пива объёмом 0,33, чем кока-колу или фанту», - сказал Личка, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Тренер «бело-голубых» отметил, что в Германии у футболистов даже есть пиво в раздевалках. При этом Личка подчеркнул, что футболистам важно не перебарщивать с пенным напитком.

«Ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок - алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры - нормально», - сказал чешский тренер.

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички в шести прошедших турах смогла набрать 11 зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 августа – против «Спартака» в Кубке России.