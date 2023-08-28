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Виталий Денисов: «Конечно, я переживаю за «Локомотив»

28 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал последние результаты «железнодорожников» и обратил внимание на нападающего клуба – форварда Артёма Дзюбу.

«Не всегда за чемпионатом России слежу, но стараюсь быть в курсе. Конечно, переживаю за «Локо», сейчас им надо набрать ход и сплотить коллектив», - делится Денисов с «РИА Новости».

Напомним, в минувшее воскресенье «Локо» одержал трудовую победу над «Сочи» с минимальным счётом. На поле вышел Дзюба, пропустивший несколько недель из-за травмы.

«Его игра не удивила, не раз доказывал свою способность приносить результат в таких ситуациях. Так было в арендах в «Ростове» и «Арсенале». Мне его игра всегда импонировала, ставил бы его в пример нападающим с похожим стилем игры. Не смотрю на то, что происходит с ним за полем, оцениваю только футбольные качества», - добавил Денисов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Виталий Денисов
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