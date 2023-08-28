Александр Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах столичного клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что в любом клубе бывают моменты, когда команда не может одержать победу, и, по его мнению, «красно-белые» должны составить конкуренцию «Зениту», ведь у них мощный состав, а почему игроки не выходят на поле должен знать только главный тренер.

«Для меня Абаскаль — ноунейм. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после шести туров занимает седьмое место в турнирной таблице.