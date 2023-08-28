Атакующий полузащитник Давид Нерес не хочет переходить из «Бенфики» в «Зенит». Тем не менее, 26-летний бразилец готов рассмотреть предложение от чемпиона России в случае увеличения предлагаемой заработной платы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Давид Нерес представляет «Бенфику» с июля прошлого года. С тех пор бразилец провёл за лиссабонских «орлов» 51 официальный матч, в которых забил 12 голов и отдал 18 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Нереса в 25 миллионов евро.