У главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нет конфликта с полузащитником команды Русланом Литвиновым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашим данным, Литвинов должен попасть в стартовый состав на ближайший матч «Спартака» против «Динамо». Команды пересекутся в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Матч стартует 29 августа в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В шести прошедших турах команда Гильермо Абаскаля смогла раздобыть девять очков.