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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Абаскаля нет конфликта с Литвиновым эксклюзив

28 Августа 2023 • 17:27 Комментировать (1)

У главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нет конфликта с полузащитником команды Русланом Литвиновым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашим данным, Литвинов должен попасть в стартовый состав на ближайший матч «Спартака» против «Динамо». Команды пересекутся в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Матч стартует 29 августа в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В шести прошедших турах команда Гильермо Абаскаля смогла раздобыть девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Простой зритель
28 Августа 2023 в 18:50
Судя по тому ,как он ротирует состав, он не с кем не конфликтует.. Скоро его сливать начнут игроки.
На Евро-Футболе:
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