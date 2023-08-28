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Деограсия: В Испании бурно отреагировали на моё назначение в «Оренбург»

28 Августа 2023 • 17:20 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
03.09 13:00

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как в Испании отреагировали на его назначение на должность наставника уральского клуба.

Специалист отметил, что информация быстро распространилась, и было много звонков от журналистов, которые просили дать интервью.

«Испытываю ли давление из-за политики? Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне», - приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Испанец сменил на посту Иржи Ярошика. В первом матче под руководством Деограсии «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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