Деограсия: В Испании бурно отреагировали на моё назначение в «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как в Испании отреагировали на его назначение на должность наставника уральского клуба.

Специалист отметил, что информация быстро распространилась, и было много звонков от журналистов, которые просили дать интервью.

«Испытываю ли давление из-за политики? Никакого давления, я спокойно работаю. Никто никогда ничего подобного не говорил мне», - приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Испанец сменил на посту Иржи Ярошика. В первом матче под руководством Деограсии «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).