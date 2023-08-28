Алексей Попов: «Не исключаю, что Абаскаль устал от России»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал текущее положение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» играет в эмоциональный футбол. Это очень большая разница с футболом интеллектуальным. Не исключаю, что Абаскаль устал от России, развития у него нет. С чем связано? С тем футболом, который показывает его команда», - передаёт слова Попова Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» после яркого старта не может победить в рамках РПЛ уже на протяжении трёх туров. Сейчас у команды 10 очков и седьмое место турнирной таблицы после шести туров.