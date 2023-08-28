Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» отреагировали на информацию о премиях за победу над «Спартаком»

28 Августа 2023 • 17:19 Комментировать (3)

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос насчёт информации о премиальных выплатах футболистам за гостевую победу над «Спартаком» в пятом туре Премьер-лиги.

«Мы не комментируем слухи», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Главным героем дерби двух столиц стал Маркус Вендел, который стал автором дубля.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Сейчас питерцы занимают второе текущее место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
28 Августа 2023 в 18:56
ай.. дитям - мароженое.. бабам -цветы.. воц и усё.. ржавый винтиль опяць усе периврал как усегда.. хе..
Простой зритель
28 Августа 2023 в 18:48
Судя по настрою, как они рвут жилы со Спартаком, вполне вероятные суммы..
wertygaz
28 Августа 2023 в 18:35
Лишнее просочилось. Газпром работникам ЗП не индексировал на на грош. А бразильцам премии в миллионах. И это при контрактах на сотни миллионов.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
19:03 · Россия. Премьер-лига
Названа самая результативная команда РПЛ в 2023 году
18:53 · Россия. Премьер-лига
Панков: Джанаев стал игроком «Балтики»
18:47 · Кубок России
​Умяров – о графике: «На месте тренера я бы тоже был зол»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Турецкий топ-клуб сделает «Зениту» предложение по Венделу
18:39 · Россия. Премьер-лига
Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха» официально
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «У меня в ноге шуруп, бояться нечего»
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Друг Дзюбы угрожает комментатору «Матч ТВ» Нагучеву 1
18:26 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Летние новички не усилили «Ростов»
18:04 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - лучший в РПЛ в 2023 году по очкам, несмотря на неудачный старт сезона
17:50 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «От футбола не устал, рассмотрю любые варианты»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал условия, при которых в «Спартаке» задумаются над увольнением Абаскаля
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Личка рассказал, сколько пива может выпить футболист после матча
17:41 · Кубок России
В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидают на матч с «Динамо»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Виталий Денисов: «Конечно, я переживаю за «Локомотив»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом
Все новости
Рекомендуем