​В «Зените» отреагировали на информацию о премиях за победу над «Спартаком»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос насчёт информации о премиальных выплатах футболистам за гостевую победу над «Спартаком» в пятом туре Премьер-лиги.

«Мы не комментируем слухи», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Главным героем дерби двух столиц стал Маркус Вендел, который стал автором дубля.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Сейчас питерцы занимают второе текущее место, отставая от «Краснодара» на одно очко.