Пименов: Если Чавес так хорош, то «Динамо» будет претендентом на титул

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов оценил перспективы столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги после подписания контракта с полузащитником сборной Мексики Луисом Чавесом.

Экс-футболист сборной России отметил, что ему будет очень интересно посмотреть на игру опорника.

«Он занимает ключевую позицию на поле, и если он на самом деле так хорош, то бело-голубые действительно будут одними из претендентов на титул», - приводит слова Пименова RT.

27-летний футболист подписал контракт на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.