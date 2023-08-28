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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин: Абаскаль будто не в себе

28 Августа 2023 • 17:02 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поведении главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Эксперт не сомневается в том, что столичный клуб снова начнёт набирать очки, ведь сыграются новички, да и спадёт психологический удар после поражения от «Зенита», но при этом он не понимает, что происходит с Абаскалем.

«Меняет замены в последний момент, на пресс-конференции судорожно переходит с одного языка на другой. Кажется, либо он просто сильно переживает, либо просто не понимает, что делать», - приводит слова Созина «Чемпионат».

После шести туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с десятью очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Созин Гильермо Абаскаль
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