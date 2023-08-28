​«Зенит начал сотрудничать с клубом из Египта

«Зенит» расширяет своё сотрудничество с иностранными клубами. Пресс-служба питерского клуба сообщает о подписании меморандума о сотрудничестве с клубом «Аль-Иттихад» из Египта.

«Зенит» и египетский «Аль-Иттихад» будут взаимодействовать не только в области спорта, но и в вопросах учебных курсов, выявления талантов, науко-технической подготовки и так далее. В пресс-релизе отмечается, что стороны согласовали проведение товарищеской игры между молодёжными составами. Молодёжки «Зенита» и «Аль-Иттихада» пересекутся в пятницу, 8 сентября.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.