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Газзаев: «Фернандес выпадает из игры «Зенита»

28 Августа 2023 • 16:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре экс-защитника «армейцев» Марио Фернандеса за «Зенит».

По мнению специалиста, 32-летний бразилец выпадает из игры «сине-бело-голубых» и действует не столь ярко, как когда-то в ЦСКА.

«Он явно выпадает и лишь отдалённо напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Зенит» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. После шести туров РПЛ петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев Марио Фернандес
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