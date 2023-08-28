​Аленичев посоветовал Дзюбе быть аккуратнее в высказываниях

В последнее время Артём Дзюба дважды попадал в неприятные истории. Форварду «Локомотива» даже дали условную дисквалификацию на два матча Премьер-лиги за угрозы в адрес журналиста. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев.

По словам Аленичева, такого рода случаи должны возникать очень редко, ведь футболисты являются публичными людьми. В тоже время Аленичев подчеркнул, что Дзюба является прямолинейным человеком, и он вправе говорить то, что желает.

«Но я повторяю, что футболисту нужно быть немножко аккуратнее в высказываниях и поступках. Он не хотел общаться, потому что зачастую журналисты задают такие вопросы, на которые не хочется отвечать, провокационные вопросы», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» обыграл «Сочи» на выезде со счётом 1:0. Артём Дзюба стал автором голевого паса.