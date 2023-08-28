Орещук: «Захарян на голову выше и намного талантливее Карраскаля»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил новичка московского клуба Хорхе Карраскаля с экс-полузащитником «бело-голубых» Арсеном Захаряном, который нынешним летом перебрался в испанский «Реал Сосьедад».

По мнению Орещука, колумбийский футболист заметно уступает россиянину по уровню таланта.

«Захарян на голову выше и намного талантливее Карраскаля, как мне кажется. Карраскаль — хороший, качественный футболист, но если сравнивать его с Захаряном, то Арсен, как я считаю, сильнее», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА, за который выступал с февраля 2022 года. В прошлом сезоне 25-летний футболист провёл в составе «армейцев» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.