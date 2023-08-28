Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба снялся в рекламе мобильного оператора «Мегафон». В рекламе была обыграна известная история с появлением в Сети видео, компрометирующего футболиста.

По сюжету Дзюба хочет опубликовать видео с ударом во время игры в гольф, но по ошибке публикует другой ролик. Отменить действие футболисту не удаётся – слишком уж скоростной интернет. Как следствие, видео с Дзюбой разносится молниеносно...

Напомним, что в своё время в Сети появились откровенные видео с Артёмом Дзюбой. Футболист тогда столкнулся с давлением и даже не был вызван в национальную сборную России.

С февраля 2023 года Артём Дзюба выступает за «Локомотив».