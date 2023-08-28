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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен 30 августа прилетит в Москву для перехода в ЦСКА слухи

28 Августа 2023 • 16:27 Комментировать

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен в среду, 30 августа, прилетит в Москву для того, чтобы подписать контракт с ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», сумма тарснфера составит 4,5 миллиона евро.

Соглашение 22-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до 29 февраля 2024 года. Портал оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Келвен принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.

В последнем туре чемпионата Бразилии Келвен не попал в заявку своей команды. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Келвен
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