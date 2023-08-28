Источник из окружения нападающего «Динамо Загреб» Махира Эмрели в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту.

«Действительно, интерес от «Локомотива» имеется», — сообщил источник.

При этом, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Локомотив» ещё не делал предложения загребскому «Динамо» о покупке футболиста и ждёт разрешения ситуации с французским нападающим Вильсоном Изидором.

Ранее об интересе «Локомотива» к 26-летнемй азербайджанцу сообщал azerisport.com.

В текущем сезоне Эмрели провёл за «Динамо» семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Азербайджана в 1,2 миллиона евро.