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Символическая сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»

28 Августа 2023 • 16:19 Комментировать

Стала известна символическая сборная шестого тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших футболистов попали три представителя питерского «Зенита».

Сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:

  • Вратарь: Георги Шелия («Ахмат», 1*);
  • Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо», 1), Мойзес (ЦСКА, 1), Георгий Арутюнян («Краснодар», 1), Василий Черов («Факел», 1);
  • Полузащитники: Вендел («Зенит», 2), Клаудиньо («Зенит», 2), Сергей Бабкин («Крылья Советов», 2);
  • Нападающие: Никита Салтыков («Крылья Советов», 2), Матео Кассьерра («Зенит», 1), Максим Глушенков («Локомотив», 1).

* - количество попаданий в сборную тура. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Скопинцев Максим Глушенков Никита Салтыков Клаудиньо Матео Кассьерра Мойзес Сергей Бабкин Маркус Вендел Василий Черов Георгий Арутюнян Георги Шелия
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