Символическая сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»

Стала известна символическая сборная шестого тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших футболистов попали три представителя питерского «Зенита».
Сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:
- Вратарь: Георги Шелия («Ахмат», 1*);
- Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо», 1), Мойзес (ЦСКА, 1), Георгий Арутюнян («Краснодар», 1), Василий Черов («Факел», 1);
- Полузащитники: Вендел («Зенит», 2), Клаудиньо («Зенит», 2), Сергей Бабкин («Крылья Советов», 2);
- Нападающие: Никита Салтыков («Крылья Советов», 2), Матео Кассьерра («Зенит», 1), Максим Глушенков («Локомотив», 1).
* - количество попаданий в сборную тура.
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