Агент Сильянова рассказал о будущем защитника в «Локомотиве»

Агент защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова Вадим Шпинев высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что игрок продолжает усердно трудиться, чтобы получить свой шанс, также он дал понять, что на данный момент не рассматривается аренда в другой клуб, так как «Локомотив» не выходил с таким предложением.

«Но сейчас все в порядке. Давайте не будем раскачивать лодку. Чемпионат длинный. Посмотрим, что будет зимой и следующим летом», - приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Сильянов в текущем сезоне провел на поле всего восемь минут, выйдя на замену в матче шестого тура РПЛ против «Сочи».