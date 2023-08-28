Семшов: «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, на старте сезона «Зениту» потребовалось некоторое время для того, чтобы нормализовать состав после ухода ряда футболистов. Однако сейчас, как считает Семшов, «сине-бело-голубые» выправили ситуацию и показали, что являются главными претендентами на чемпионский титул.

«Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство. Если петербуржцы теряют очки, то это шок для всех. Но нужно не забывать, что в «Зените» тоже играют живые люди, и иногда нужно время, чтобы команда обрела ту форму, которую все хотят видеть», — приводит слова Семшова Metaratings.

После шести туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 3 сентября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.