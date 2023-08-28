Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство»

28 Августа 2023 • 16:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о выступлениях петербургской команды в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, на старте сезона «Зениту» потребовалось некоторое время для того, чтобы нормализовать состав после ухода ряда футболистов. Однако сейчас, как считает Семшов, «сине-бело-голубые» выправили ситуацию и показали, что являются главными претендентами на чемпионский титул.

«Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство. Если петербуржцы теряют очки, то это шок для всех. Но нужно не забывать, что в «Зените» тоже играют живые люди, и иногда нужно время, чтобы команда обрела ту форму, которую все хотят видеть», — приводит слова Семшова Metaratings.

После шести туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 3 сентября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
16:37 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян на голову выше и намного талантливее Карраскаля»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Каждый игрок «Зенита» получил премию в размере 10 миллионов рублей за победу над «Спартаком» слухи
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба снялся в рекламе – там обыграли его известные видео видео
16:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен 30 августа прилетит в Москву для перехода в ЦСКА слухи
16:25 · Россия. Премьер-лига
В окружении Эмрели подтвердили интерес со стороны «Локомотива» эксклюзив
16:19 · Россия. Премьер-лига
Символическая сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч ПРЕМЬЕР»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова рассказал о будущем защитника в «Локомотиве»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Зенит» остаётся основным претендентом на чемпионство»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса рассказал, почему полузащитник выбрал «Динамо»
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Жуниньо близок к ЦСКА – игрок приедет в Москву на неделе
15:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Бериша: «Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу»
15:36 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не планирует отпускать Тюкавина ни летом, ни зимой
15:24 · Россия. Премьер-лига
Пименов объяснил высокую результативность Кассьерры
15:07 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Дзюба показал лучшую игру за последнее время»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Назвать кризисом нынешнюю ситуацию в «Спартаке» нельзя»
Все новости
Рекомендуем